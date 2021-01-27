Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО

Украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО, заявил политический эксперт Влад Мулык. Как сообщает vesti.ua, «уже запутавшаяся в своей лжи украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО. Её так коробит, что представители ОРДЛО официально послали практически на три буквы и Денисову, и Кравчука, и весь официальный Киев из-за постоянного вранья, что так называемый „омбудсмен“ срывает освобождение изо всех сил», — написал он в Facebook.

Он сообщил, что на этот раз в своем Telegram-канале Денисова сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются «судебные» заседания.

«Поэтому количество и кого именно вернут — неизвестно, заявляет это глупая женщина. Да всё давно всем известно! Три из четырех женщин, которые согласились в ОРДЛО передать при посредничестве Медведчука, сидят в тюрьмах с марта и июля 2019 года, еще одна — с августа 2017 года. Их приговорили к 12-14 годам лишения свободы, но они могли еще 20 января вернуться на родину, в семьи и к родным», — отметил Мулык.

Однако, подчеркнул эксперт, надо только разрешить Медведчуку поехать на КПВВ и привезти их.

«Но нет, благодаря уже вкрай завравшейся тупой украинской омбудсменше Денисовой, бедные женщины стали жертвамденисоваи политических амбиций власти и я теперь уже сомневаюсь, что Киев хоть как-то хочет вернуть своих гражданок домой.... Но это и неудивительно — на судьбу украинцев нынешней власти давно уже начхать. Власти остается только врать. Надеюсь, её телеграм-канал закроют за враньё. А украинки вернутся домой», — добавил Мулык.