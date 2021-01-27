Главные новости за 26 января 2021 года

— Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. В соответствии с ним на референдум могут выставляться вопросы, в том числе связанные с изменением Конституции и территории Украины.

— Первые платежки с пониженной ценой на газ украинцы получат в марте, так как в январе еще действует старый тариф.

— Вводить обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине будут постепенно. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этот процесс должен завершиться в 2022 году.

— С сегодняшнего дня в Украине повысилась минимальная стоимость игристых вин — до 109 грн за бутылку.

— На заседании фракции «Слуги народа» в свой день рождения, 25 января, президент Владимир Зеленский дважды попросил народного депутата Александра Дубинского добровольно покинуть ее ряды. Но тот отказался.

— Лучшие украинские выпускники в этом году получат премию в виде 100 тыс. гривен.

— Коронавирус в Украине забрал еще 133 жизни. Заразились 2779 людей.

— Во Львовской области подтвердили первый случай заболевания хантавирусом, который передается от грызунов.

— 200-гривневая купюра, выпущенная в прошлом году, стала участником международного конкурса на лучшую банкноту года.

— В Киеве с ножом напали на человека. Отморозок задержан.

— В Украине бушевала непогода. Пострадали двенадцать областей.

— Таджикистан искоренил у себя коронавирус. Об этом заявил лидер страны.

— Миру придется жить с COVID-19 долгие годы. Об этом говорят в ВОЗ.

— Необычный робот был создан в Японии. Появилось видео.