Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В центре Франкфурта мужчина с ножом тяжело ранил троих прохожих

В центре Франкфурта мужчина с ножом тяжело ранил троих прохожих

Александр Панько
26.01.21 16:56
1068
В центре Франкфурта мужчина с ножом тяжело ранил троих прохожих

Главное: В немецком Франкфурте мужчина напал на прохожих с ножом в районе вокзала. Три человека тяжело ранены.

Детали: В районе франкфуртского вокзала в Германии неизвестный мужчина напал на прохожих. Как сообщает Frankfurter Rundschau, пострадали четверо людей, они госпитализированы.

Нападавший задержан, он также получил ранения.

На данный момент о нападавшем известно лишь то, что это мужчина. Любую другую информацию, включая то, что он находился в состоянии наркотического опьянения, в полиции назвали преждевременной.

Неизвестны также мотивы нападавшего и связаны ли как-то пострадавшие между собой.

В тему: 2 сентября 2019 года в китайском городе Эньши 40-летний мужчина напал с ножом на детей. В итоге восемь из них скончались.

Тэги: Германия, нападение, нож, мир, франкфурт

Комментарии

Статьи

24.01.21 11:21

Удар по темной материи

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.01.21 09:05

Питерский мент, или Как путинский режим залягал сам себя

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Байден, мафия и выборы
26.01.21 12:59

Байден, мафия и выборы

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 26 января 2021 года

Главные новости за 26 января 2021 года
26.01.21 19:00
671
Последние новости
26.01.21 22:07

Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО
26.01.21 21:53

Китайцы выяснили о дневном сне кое-что интересное и полезное
26.01.21 20:14

НБУ запретил банкам печатать договора мелким шрифтом
26.01.21 19:00

Главные новости за 26 января 2021 года
26.01.21 16:56

В центре Франкфурта мужчина с ножом тяжело ранил троих прохожих
26.01.21 16:40

Онколог предупредил о страшном вреде кальяна
26.01.21 16:27

В Кабмине рассказали, когда украинцы смогут заплатить за газ дешевле
Фото и Видео
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Японцы создали очень полезного робота
Японцы создали очень полезного робота
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Мертвецки пьяный водитель устроил ДТП в Киеве
Мертвецки пьяный водитель устроил ДТП в Киеве
Тимошенко вновь радикально изменила имидж
Тимошенко вновь радикально изменила имидж
Два самолета устроили оскорбительное шоу в небе над резиденцией Трампа
Два самолета устроили оскорбительное шоу в небе над резиденцией Трампа
Появилось видео, как американский полицейский протаранил толпу на автомобиле
Появилось видео, как американский полицейский протаранил толпу на автомобиле
Ученым впервые удалось сфотографировать британский штамм коронавируса
Ученым впервые удалось сфотографировать британский штамм коронавируса
США потрясла страшная бойня – погибло немало людей
США потрясла страшная бойня – погибло немало людей
Нецензурный клип бывшего футболиста «Динамо» возмутил болельщиков
Нецензурный клип бывшего футболиста «Динамо» возмутил болельщиков
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.