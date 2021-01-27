В центре Франкфурта мужчина с ножом тяжело ранил троих прохожих

Главное: В немецком Франкфурте мужчина напал на прохожих с ножом в районе вокзала. Три человека тяжело ранены.

Детали: В районе франкфуртского вокзала в Германии неизвестный мужчина напал на прохожих. Как сообщает Frankfurter Rundschau, пострадали четверо людей, они госпитализированы.

Нападавший задержан, он также получил ранения.

На данный момент о нападавшем известно лишь то, что это мужчина. Любую другую информацию, включая то, что он находился в состоянии наркотического опьянения, в полиции назвали преждевременной.

Неизвестны также мотивы нападавшего и связаны ли как-то пострадавшие между собой.

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