В Кабмине рассказали, когда украинцы смогут заплатить за газ дешевле

Главное: Первые платежки с пониженной ценой на газ украинцы получат в марте, так как в январе еще действует старый тариф.

Детали: Снижение цены газа для населения до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому соответствующие платежки за февраль придут только в марте. Как рассказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью «Экономической правде», если бы правительство не приняло решение о фиксированной цене на газ до конца отопительного сезона, то платежки в феврале были бы на четверть больше, чем в январе.

«Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале платить эту сумму», — заявил чиновник.

При этом он объяснил, что ограничить цену с 1 января было бы очень трудно: «Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену».

Говоря о том, откуда взялась цена в 6,99 грн, и. о. министра ответил, что такая цена была зафиксирована на рынке одной из компаний. «При этом мы видели, как монополисты, частные компании, так называемые облгазсбыты, задирали цену до 10,8 грн, а средний уровень был более 9,5 грн. Фактически они злоупотребляют своим доминирующим положением, задирая наценку», — добавил Витренко, подчеркнув, что ограничив цену «государство показало силу».

«Не хотите поставлять по такой цене — не поставляйте. Будут поставлять „Нафтогаз“ и другие компании. Для этого есть механизм „поставщика последней надежды“. Люди без газа не останутся», — заключил он.

В тему: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 18 января принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты.