Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим

Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим

Александр Панько
26.01.21 15:23
124
Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим

Главное: По прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение года в Украину будут поставлены более 30 млн доз вакцины от коронавируса. По его мнению, это позволит обеспечить прививками всех нуждающихся.

Детали: В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса. Как сообщает ТСН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, таким образом вакцин хватит «всем желающим в течение этого года».

«У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 млн доз вакцин — фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. Разработан план по созданию 500 мобильных бригад и четырех тысяч пунктов вакцинации. То есть вся инфраструктура в необходимом количестве в этом году будет обеспечена», — рассказал он в эфире одного из телеканалов, напомнив, что для прививки от COVID-19 нужно ввести две дозы вакцины, то есть заявленных 30 млн доз хватит на 15 млн человек.

Глава правительства также рассказал, что благодаря январскому локдауну удалось разорвать цепь инфицирования украинцев, а также лучше подготовить медицинскую систему.

Он также добавил, что сейчас для ковидных больных подготовлено 66 тыс. коек, 55 тыс. из них обеспечены кислородом. Занято сегодня чуть меньше 19 тысяч. «То есть медицинская система готова, цепочка заболеваемости разорвана, что дает нам возможность сегодня немного разгрузить медиков», — заключил премьер-министр.

В тему: В середине января 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в середине февраля. К этому моменту будет завезено более 1 млн доз вакцин, в том числе американской компании Pfizer. Первым вакцинируют врачей, военных и стариков.

Напомним: 4 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, заявил, что вакцина от коронавируса в Украине появится в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По данным главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, возможность платной вакцинации от коронавируса вне очереди появится не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.

Тэги: здоровье, эпидемия, вакцина, вакцинация, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, вакцина от коронавируса

Комментарии

Статьи

24.01.21 11:21

Удар по темной материи

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.01.21 09:05

Питерский мент, или Как путинский режим залягал сам себя

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Байден, мафия и выборы
26.01.21 12:59

Байден, мафия и выборы

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме

Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
26.01.21 15:57
55
Последние новости
26.01.21 15:57

Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
26.01.21 15:37

Японцы создали очень полезного робота
26.01.21 15:23

Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим
26.01.21 14:50

Названы неожиданные последствия ядерной войны
26.01.21 13:57

С сегодняшнего дня в Украине резко выросла цена на шампанское
26.01.21 13:41

В Украине зафиксирован первый случай заражения хантавирусом
26.01.21 13:14

Погребинский: Киевские переговорщики на Донбассе выступают в качестве откровенных врагов украинского народа
Фото и Видео
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Японцы создали очень полезного робота
Японцы создали очень полезного робота
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»
Мертвецки пьяный водитель устроил ДТП в Киеве
Мертвецки пьяный водитель устроил ДТП в Киеве
Тимошенко вновь радикально изменила имидж
Тимошенко вновь радикально изменила имидж
Два самолета устроили оскорбительное шоу в небе над резиденцией Трампа
Два самолета устроили оскорбительное шоу в небе над резиденцией Трампа
Появилось видео, как американский полицейский протаранил толпу на автомобиле
Появилось видео, как американский полицейский протаранил толпу на автомобиле
Ученым впервые удалось сфотографировать британский штамм коронавируса
Ученым впервые удалось сфотографировать британский штамм коронавируса
США потрясла страшная бойня – погибло немало людей
США потрясла страшная бойня – погибло немало людей
Нецензурный клип бывшего футболиста «Динамо» возмутил болельщиков
Нецензурный клип бывшего футболиста «Динамо» возмутил болельщиков
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.