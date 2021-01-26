Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим

Главное: По прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение года в Украину будут поставлены более 30 млн доз вакцины от коронавируса. По его мнению, это позволит обеспечить прививками всех нуждающихся.

Детали: В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса. Как сообщает ТСН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, таким образом вакцин хватит «всем желающим в течение этого года».

«У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 млн доз вакцин — фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. Разработан план по созданию 500 мобильных бригад и четырех тысяч пунктов вакцинации. То есть вся инфраструктура в необходимом количестве в этом году будет обеспечена», — рассказал он в эфире одного из телеканалов, напомнив, что для прививки от COVID-19 нужно ввести две дозы вакцины, то есть заявленных 30 млн доз хватит на 15 млн человек.

Глава правительства также рассказал, что благодаря январскому локдауну удалось разорвать цепь инфицирования украинцев, а также лучше подготовить медицинскую систему.

Он также добавил, что сейчас для ковидных больных подготовлено 66 тыс. коек, 55 тыс. из них обеспечены кислородом. Занято сегодня чуть меньше 19 тысяч. «То есть медицинская система готова, цепочка заболеваемости разорвана, что дает нам возможность сегодня немного разгрузить медиков», — заключил премьер-министр.

В тему: В середине января 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в середине февраля. К этому моменту будет завезено более 1 млн доз вакцин, в том числе американской компании Pfizer. Первым вакцинируют врачей, военных и стариков.

Напомним: 4 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, заявил, что вакцина от коронавируса в Украине появится в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По данным главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, возможность платной вакцинации от коронавируса вне очереди появится не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.