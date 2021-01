Названы неожиданные последствия ядерной войны

Главные: Американские ученые установили, что масштабное применение ядерного оружия в ходе войны приведет к беспрецедентному изменению климата в экваториальной части Тихого океана. Это уменьшит популяцию водорослей на 40 процентов и сократит улов рыбы.

Детали: Ученые Ратгерского университета в США смоделировали изменение климата в шести сценариях ядерной войны, уделяя особое внимание экваториальной части Тихого океана. Как сообщает Lenta.ru, сценарии включали крупный конфликт между США и Россией и пять меньших войн между Индией и Пакистаном.

Выяснилось, что применение ядерного оружия вызовет огромные пожары, из-за которых в верхние слои атмосферы попадут миллионы тонн сажи, блокирующей солнечный свет.

Кроме того, самым катастрофическим последствием оказалось климатическое явление, подобное Эль-Ниньо, продолжительностью семь лет. Такое «ядерное Ниньо» приведет к прекращению осадков в области между Индийским и Тихим океанами и экваториальной частью Африки из-за похолодания. В то же время вдоль экватора в Тихом океане остановится подъем глубоких холодных вод, уменьшая количество питательных веществ, необходимых для фитопланктона. Вместе с затрудненным фотосинтезом из-за снижения солнечного света это погубит морские пищевые цепочки.

Результаты исследования опровергают популярное утверждение, что в случае ядерной войны человечество может избежать голода, используя пищевые ресурсы Мирового океана.

В тему: В августе 2017 года специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран опубликовал созданный им ролик, в котором оценивается число жертв от ядерной войны. Автор экстраполировал число жертв от атомных бомб, сброшенных в Хиросиме и Нагасаки, на количество и мощность ядерных боеголовок, которые поразят цели в США, Европе, России и других странах в случае Третьей мировой войны.

По мнению экспертов портала How Will The World End, основными угрозами существования человечества на данный момент являются эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида.