С сегодняшнего дня в Украине резко выросла цена на шампанское

Главное: С сегодняшнего дня в Украине повысилась минимальная стоимость игристых вин — до 109 грн за бутылку.

Детали: Сегодня, 26 января, вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о повышении минимальной стоимости игристых вин. Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, если раньше игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л не могли стоить меньше 89 гривен, то теперь установленная минимальная розничная цена составляет 109 гривен.

Минимальные цены на другие виды алкогольных напитков при этом остались неизменными.

В тему: В сентябре 2018 года Кабинет Министров Украины в очередной раз повысил минимальные цены на крепкие спиртные напитки.