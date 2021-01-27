Онколог предупредил о страшном вреде кальяна

Главное: Стало известно о вреде кальяна. О последствиях предупредил онколог.

Детали: Российский ученый-онколог Давид Заридзе поведал о вреде кальянов. Его цитирую местные СМИ.

Медик сообщил: «Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака».

Он добавил: «Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет».

Врач напомнил: «Один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара – это больше пачки сигарет».

Эксперт отмечает: «Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. В этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты».

В тему: ранее ученые заявили, что кальяны не менее вредны, чем сигареты.