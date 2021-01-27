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Новости > Китайцы выяснили о дневном сне кое-что интересное и полезное

Китайцы выяснили о дневном сне кое-что интересное и полезное

Агата Кловская
26.01.21 21:53
833
Китайцы выяснили о дневном сне кое-что интересное и полезное

Главное: Полезно ли спать после обеда? Поведали ученые.

Детали: Китайские исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун выяснили, полезно ли спать после обеда. Появился их отчет.

Эксперты уверяют, что люди, у которых есть такая привычка, демонстрируют куда лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память.

Они также пишут: «Регулярный дневной сон благотворно действует на мозг».

В работе, среди прочего, говорится, что «дневной сон у пожилых людей является защитной реакцией организма, помогающей предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции – нейродегенеративного заболевания, которым страдает каждый десятый в возрасте старше 65 лет».

Также ученые отмечают: «Дневной сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят, а также то, что воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна».

В публикации сказано: «С возрастом уровень воспаления в организме в целом, и в мозге в частности, повышается. А дневной сон помогает предотвратить это воспаление, что благотворно сказывается на работе мозга».

При этом эксперты акцентируют внимание: «Послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и нарушениями циркуляции лептина и грелина – пептидных гормонов, регулирующих энергетический обмен. Это ведет к увеличению аппетита и потреблению калорий, способствуя при пониженном расходе энергии развитию ожирения и метаболических заболеваний».

В тему: стало известно, сколько часов ночью должен спать здоровый человек.

Тэги: ученые, Китай, здоровье, мир, сон

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