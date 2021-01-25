Стало известно, каким образом Кабмин собирается снижать цены на газ

Главное: Глава Кабмина Денис Шмыгаль опубликовал список шагов, которые, по его мнению, позволят снизить тарифное бремя для украинцев на период пандемии коронавируса.

Детали: Кабинет министров Украины опубликовал список инициатив по снижению тарифного бремени для украинцев. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгал на своей странице в Facebook, несмотря на все особенности запуска полноценного рыка газа в Украине, власти на период коронакризиса необходимо поддержать своих граждан.

«Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев», — заявил премьер, опубликовав эти шаги:

1. Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона.

2. После консультаций с правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%.

3. Правительство провело совещание с Ассоциацией городов Украины, «Нафтогазом» и местными руководителями. По результатам этой встречи было поддержано решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.

4. Работа над годовыми продуктами на рынке газа. Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. Например, в сентябре 2020-го «Нафтогаз» предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной.

5. На прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо повысили цены для людей. Мы ожидаем, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа.

6. Правительство значительно упростило доступ к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки. Государство продолжит поддерживать тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными затратами из семейных бюджетов.

7. Правительство уже наработало решение о компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление. Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты.

8. Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что «это далеко не исчерпывающий список того, как наше правительство планирует поддержать украинцев в вопросе тарифов на коммунальные услуги». «Сейчас активно идет обсуждение ряда других важных инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Также отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД», — заключил премьер-министр.

В тему: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 18 января принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

Тогда же правительство внесло природный газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство.