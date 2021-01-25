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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как правильно причащать ребенка

Митрополит УПЦ рассказал, как правильно причащать ребенка

Александра Кудрявцева
25.01.21 15:01
1166
Митрополит УПЦ рассказал, как правильно причащать ребенка

Главное: Тело и Кровь Христовы ни в коем случае нельзя называть «компотиком», а также подавать личный пример духовной жизни и Причастия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) рассказал во время онлайн-беседы, отвечая на вопрос, как объяснить 9-летнему ребёнку, что такое Причастие.

Митрополит подчеркнул, что ни в коем случае нельзя называть Причастие «компотиком» или «вкусненькой водичкой». «Ребёнок должен знать, что в Чаше — Тело и Кровь Христовы. То есть нельзя придумывать и „вешать какие-либо ярлыки“ на Тело и Кровь Христовы. Потому что любое подобное высказывание в адрес Христа будет кощунством, оно не соответствует правильному богословскому пониманию Евхаристии», — сказал владыка Лука.

Если ребёнок спросит, что значит «Тело и Кровь Христовы», а он ещё мал, можно пообещать ребёнку объяснить это, когда он подрастёт. Дома же можно вместе с ребёнком читать детскую Библию, другие детские духовно полезные книги.

По его словам, важно «напитывать ребёнка Божественной благодатью, этими опытными знаниями духовной жизни», то есть причащать, «тогда ребёнок сам будет всё понимать».

По словам владыки, причащать детей нужно как можно чаще, и не важно, сколько им лет. «Помните, как одного старца спросили: „Когда нужно начинать воспитывать ребёнка?“. А старец в ответ задал такой вопрос: „А сколько лет вашему ребёнку?“ Родители ответили: „Шесть“. Старец задумался и говорит: „Так вы уже опоздали на 6 лет“. Точно так же и с Причастием», — сказал владыка Лука.

В вопросе исповеди примером для ребёнка также должны быть родители. Они же должны помочь ему подготовиться к первому Таинству Покаяния, к которому ребёнок приступает при достижении 7 лет.

Ребёнок должен регулярно участвовать в Таинствах, и «его душа будет напитываться Божественной благодатью, без этого никак», заключил митрополит Лука.

В тему: В Запорожье на священнослужителей УПЦ напали с ножом, известны подробности.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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