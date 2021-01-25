На Волыни мужчина избил полицейского при оформлении ДТП

Главное: В Луцке 38-летний местный житель нанес телесные повреждения патрульному полицейскому при исполнении им служебных обязанностей. Сотрудника полиции с травмами головы госпитализировали в больницу.

Детали: Поздно вечером 24 января сотрудники патрульной полиции в Волынской области прибыли на место дорожно-транспортного происшествия в областном центре. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области, при оформлении материалов у водителя, который совершил ДТП, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет.

После того как на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для проведения осмотра и изъятия обнаруженного предмета, в работу полицейских вмешался 38-летний знакомый правонарушителя. Мужчина вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего нанес удар в область лица одному из патрульных полицейских.

В итоге сотрудник полиции был госпитализирован с травмами головы в больницу.

Правонарушитель задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

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