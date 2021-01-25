В свой день рождения Зеленский признался, что чувствует себя гораздо моложе

Главное: В свой день рождения президент Владимир Зеленский опубликовал селфи из спортзала. По его словам, он чувствует себя на 13 лет моложе.

Детали: Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 43 года. На своей странице в Instagram он сообщил, что начал праздновать в 7 утра в спортзале.

«7 на часах, 43 — по паспорту. 30 — в душе», — написал глава государства, опубликовав селфи в майке.

В тему: В20 августа 2020 года неизвестные активисты оригинально «поздравили» с днем рождения главу НАБУ Артема Сытника, поблагодарив его за отсутствие посадок от имени коррупционеров.