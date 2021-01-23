Коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Украине

Главное: COVID-19 в Украине убил еще 116 человек. Данные на 23 января.

Детали: COVID-19 в Украине продолжает убивать. Данные на субботу, 23 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник информирует, что за сутки выявили еще 4 928 случаев заразы. Среди тех, кто заболел, 166 детей и 261 медработник. Госпитализировали 1 862 людей.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 536 случаев.

Провели 40 144 тестирования: методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477.

За сутки коронавирус унес 116 жизней. При этом выздоровели 13 138 пациентов.

С начала пандемии заразились 1 187 897 человек, а жертвами заразы стали 21 778 людей.

За все время выздоровели - 942 107 человек, остаются больными 245 790 пациентов.

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