Коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Украине

Главное: COVID-19 в Украине убил еще 116 человек. Данные на 23 января.
Детали: COVID-19 в Украине продолжает убивать. Данные на субботу, 23 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
Чиновник информирует, что за сутки выявили еще 4 928 случаев заразы. Среди тех, кто заболел, 166 детей и 261 медработник. Госпитализировали 1 862 людей.
Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 536 случаев.
Провели 40 144 тестирования: методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477.
За сутки коронавирус унес 116 жизней. При этом выздоровели 13 138 пациентов.
С начала пандемии заразились 1 187 897 человек, а жертвами заразы стали 21 778 людей.
За все время выздоровели - 942 107 человек, остаются больными 245 790 пациентов.
В тему: мы писали, что пандемия коронавируса уравняла богатые и бедные страны.