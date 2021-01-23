Главные новости за 22 января 2021 года

— Большое количество жертв пожара в харьковском доме престарелых объясняется быстрым распространением огня, физическим состоянием жертв и наличием решеток на окнах второго этажа.

— По делу о пожаре в харьковском доме престарелых задержаны четыре человека. Выяснилось, что пансионат действовал с нарушением норм закона и безопасности и он не единственный. Следствие рассматривает четыре версии случившегося.

— Министра здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о сотнях случаев повторного заражения коронавирусом. По его словам, многие из них приводят к смерти.

— В Киеве под Майданом Незалежности обвалился потолок подземного перехода. К счастью, никто не пострадал.

— В Киеве на Лукьяновке мусоровоз разбил девять припаркованных автомобилей. Причиной стал гололед.

— В Тернополе стреляли в ребенка возле школы. Его госпитализировали.

— Неизвестные парни жестоко избили 14-летнего парня из Украины в центре Парижа. Он находится в коме.

— Карнавал в Рио-де-Жанейро был отменен. Причина — пандемия коронавируса.

— Российские космонавты, которые едва не остались на Международной космической станции без продуктов питания и воздуха, обнаружили микротрещину в обшивке модуля «Звезда». Она может быть не одна.

— Google уйдет из Австралии? Названа причина.