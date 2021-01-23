Пандемия коронавируса уравняла богатые и бедные страны

Главное: Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в мире сократился разрыв между бедными и богатыми государствами. Однако это произошло не из-за того, что бедные страны стали богаче, а из-за проблем в здравоохранении развитых государств.

Детали: Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения. Как сообщает Bloomberg, таким образом разрыв между бедными и богатыми сократился.

По данным издания, эта тенденция началась еще в 2007 году, но в год начала пандемии оказалась более значительна. Однако, как отмечается, это связано не столько с успехами бедных стран, сколько с неспособностью руководства развитых государств защитить своих граждан от инфекции.

«Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран», — констатируют эксперты, приводя в пример Соединенные Штаты Америки, где, несмотря на высокий доход на душу населения и развитую медицину, в среднем оказалось наибольшее количество умерших от коронавируса.

Кроме того, подчеркивается, что государства, отказавшиеся от жесткого карантина во имя спасения экономики не получили ожидаемого результата.

В тему: В сентябре 2020 года специалисты Организации объединенных наций заявили о том, что «продолжающаяся пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах», в результате которой 176 млн человек окажутся нищими.