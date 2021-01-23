Американцы рассказали о высоком давлении кое-что важное

Главное: Какое давление считать опасным? Пояснили медики.

Детали: Медики из США объяснили, когда высокое артериальное давление должно вызывать тревогу и требуется обращение за помощью. Опубликован их отчет.

Эксперты отмечают, что «высокие показатели могут не проявляться, однако оказывает ощутимый негативных эффект на организм, увеличивая риск сердечнососудистых заболеваний».

Они подчеркивают: «Критическим показателем, при котором рекомендуется вызывать скорую, является давление выше 180/120».

Симптомы таковы: боль в груди, сильная головная боль, онемение или слабость, затуманенность зрения, одышка, затрудненная речь.

Специалисты говорят: «Если человек регулярно отмечает у себя повышенное давление, эксперты советуют выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки, снизив потребление соли, употребляя больше овощей и фруктов, нежирных молочных продуктов, бобовых, орехов, цельнозерновых углеводов и ненасыщенных жиров».

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