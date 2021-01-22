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Новости > Самый известный в мире карнавал отменили из-за COVID-19

Самый известный в мире карнавал отменили из-за COVID-19

Агата Кловская
22.01.21 16:38
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Самый известный в мире карнавал отменили из-за COVID-19

Главное: Карнавал в Рио-де-Жанейро был отменен. Причина – пандемия коронавируса.

Детали: В Бразилии решили отменить карнавал, который ежегодно проходит в Рио-де-Жанейро в феврале. Причина – пандемия коронавируса.

Такое решение приняли власти мегаполиса.

Мэр города Эдуарду Паис сказал: «Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Но сейчас нет смысла предполагать, что мы сможем провести карнавал в июле».

Он добавил: «Такое мероприятие требует большой подготовки, что представляется невозможным в данный момент. Безусловно, в 2022 году мы сможем отпраздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которую заслуживаем».

В тему: ранее одиозный президент Бразилии сделал еще одно скандальное заявление по поводу COVID-19.

Тэги: мир, карнавал, Бразилия, Рио-де-Жанейро, коронавирус, пандемия, COVID-19

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