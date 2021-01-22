Российский сегмент МКС трещит по швам

Главное: Российские космонавты, которые едва не остались на Международной космической станции без продуктов питания и воздуха, обнаружили микротрещину в обшивке модуля «Звезда». Она может быть не одна.

Детали: В российском сегменте Международной космической станции обнаружили новую трещину. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя полетом Владимира Соловьева, она может быть не единственной.

«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность», — заявил космонавт в эфире одного из российских телеканалов, добавив, что сейчас команда ожидает прибытия на грузовом корабле мощного микроскопа, с помощью которого будут исследованы возможные места образования трещин.

В тему: 20 января 2021 года российские космонавты на МКС остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. В итоге 13 контейнеров с едой им передали американские астронавты.

В тот же день у них отказали системы получения кислорода и кондиционирования воздуха.

Напомним: В августе 2018 года российские космонавты обнаружили пробоину в корпусе космического корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции. Выяснилось, что она была заделана кем-то еще на Земле при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком и впоследствии просто рассыпалась в условиях открытого космоса.