В Минздраве рассказали о сотнях случаев повторного заражения коронавирусом и смерти от него

Главное: Министра здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о сотнях случаев повторного заражения коронавирусом. По его словам, многие из них приводят к смерти.

Детали: В Украине все чаще фиксируются случаи повторного заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает «Сегодня», со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, счет идет на сотни.

«Речь уже идет о сотнях таких случаев. Особенно люди, которые заболели в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Много случаев, когда такие случаи заканчиваются летально» , - заявил Степанов в эфире одного из телеканалов.

При этом он подчеркнул, что случаев третьего заражения пока зафиксировано не было ни в Украине, ни в мире, так как прошло слишком мало времени с начала эпидемии.

В тему: В начале 2020 года в китайской провинции Гайдун почти 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии, вызываемой коронавирусом, заразились повторно.

8 апреля 2020 года народный депутат Украины Анна Скороход сообщила о повторном заражении коронавирусом.