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Новости > В Тернополе расстреляли ребенка

В Тернополе расстреляли ребенка

Александр Панько
22.01.21 15:42
566
В Тернополе расстреляли ребенка

Главное: В Тернополе стреляли в ребенка возле школы. Его госпитализировали.

Детали: В Тернополе произошло громкое ЧП. Об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что накануне, в четверг, 21 января, тут стреляли в одиннадцатилетнего ребенка, который катался на санках возле школы. Малыша госпитализировали с многочисленным ранениями.

Медики говорят, что во время операции достали из раны ребенка более тридцати инородных тел – дробины.

Известно, что у него травмированы внутренние органы.

Теперь ребенка ждет еще одна операция.

Отморозка, который стрелял, уже задержали – это местный житель, у которого изъяли гладкоствольное оружие.

Возбуждено уголовное производство по статье 296 УК «хулиганство».

В тему: в Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям.

Тэги: общество, ЧП, дети, регионы, Тернополь, криминал, новости Украины

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