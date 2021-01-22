В Тернополе расстреляли ребенка

Главное: В Тернополе стреляли в ребенка возле школы. Его госпитализировали.
Детали: В Тернополе произошло громкое ЧП. Об этом сообщает местная полиция.
Отмечается, что накануне, в четверг, 21 января, тут стреляли в одиннадцатилетнего ребенка, который катался на санках возле школы. Малыша госпитализировали с многочисленным ранениями.
Медики говорят, что во время операции достали из раны ребенка более тридцати инородных тел – дробины.
Известно, что у него травмированы внутренние органы.
Теперь ребенка ждет еще одна операция.
Отморозка, который стрелял, уже задержали – это местный житель, у которого изъяли гладкоствольное оружие.
Возбуждено уголовное производство по статье 296 УК «хулиганство».
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