Зеленскому объяснили, почему в харьковском доме престарелых погибло так много людей

Главное: Большое количество жертв пожара в харьковском доме престарелых объясняется быстрым распространением огня, физическим состоянием жертв и наличием решеток на окнах второго этажа.

Детали: Спасти 15 человек при пожаре, который произошел в доме престарелых в Харькове, не удалось из-за быстрого распространения огня и физического состояние лиц, находившихся на втором этаже частного гериатрического пансионата. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, информация о возгорании поступила в 15:03.

«По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. также горит перекрытие между первым и вторым этажом», — рассказал он во время осмотра места трагедии президентом Украины Владимиром Зеленский, подчеркнув, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

При этом, по данным главы государства, на окнах второго этажа были установлены решетки.

«Это вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать», — заявил Зеленский, поставив задачу по обнаружению «таких объектов» по всей стране, «чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и погибли 15 человек».

В тему: 21 января 2021 года в двухэтажном жилом доме в Харькове, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела 15 человек.

В тот же день полиция задержала четырех подозреваемых. Выяснилось, что пансионат действовал с нарушением норм закона и безопасности и он был не единственный.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днем всеукраинского траура.