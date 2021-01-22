Названа причина пожара в несуществующем доме престарелых в Харькове

Главное: По предварительным данным, пожар в харьковском пансионате для пожилых «Золотое время», в результате которого погибли 15 человек, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами. При этом такого учреждения нет ни в одном соответствующем реестре. Никто не знает, сколько там находилось людей на момент возгорания.

Детали: По предварительной информации, пожар в частном доме престарелых в Харькове произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами. Как сообщает канал Офиса Генерального прокурора в Telegram, харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Как сообщила на своей странице в Facebook, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей «Золотое время» в Холодногорском районе Харькова на улице Нижней Гиевской.

При этом, по словам директора департамента социальной защиты населения Харьковской областной государственной администрации Юрия Шпараги, по этому адресу не зарегистрировано ни одного учреждения для пожилых людей. «Такого учреждения, которое по этому адресу числится, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального», — заявил он в комментарии «Суспильному».

«Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте», — добавил чиновник, подчеркнув, что «нет никаких данных, сколько там вообще находилось людей».

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на данный момент решается вопрос о задержании владелицы пансионата за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. «Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения», — цитирует руководителя Департамент коммуникации МВД.

«Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают», — добавил министр.

Он также уточнил, что на данный момент известно о 15 погибших. Еще пятеро пострадавших госпитализированы.

В свою очередь, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой помощи Аслана Цогоева, один пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение. У него 15% ожогов тела. Состояние средней тяжести.

Еще четверо пострадавших в результате пожара сначала доставили в больницу скорой помощи, а потом перевезли в токсикологическое отделение 2-й городской больницы — они отравились угарным газом. Их состояние также оценивается как средней тяжести.

В тему: 21 января 2021 года в двухэтажном жилом доме в Харькове, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела 15 человек.