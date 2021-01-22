Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer Украина может получить дополнительно

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверяет, что украинская сторона сможет обеспечить холодовую цепочку, соответствующую логистику и условия хранения вакцины.

Детали: Украина может получить дополнительную партию вакцины от коронвируса COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX, при условии соблюдения определенных критериев. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в четверг, 21 января.

Речь идет о препарате американского производителя Pfizer, который сложно хранить. Температурный режим нужно поддерживать на уровне −70° C.

По словам Степанова, Минздрав определил два пути получения вакцин, которые обрабатывались параллельно: первый — это COVAX, второй — закупка вакцин непосредственно у производителей

«6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer Украине в случае, если страна будет отвечать установленным критериям», — сообщил Степанов.

Глава Минздрава заверил, что Украина этим критериям соответствует, потому что «у нас есть утвержденный национальный план вакцинации, возможность обеспечить холодовую цепочку, соответствующую логистику и условия хранения».

Степанов также напомнил, что в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX, среди которых будут вакцины компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

В тему: Более половины украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса ни при каких условиях.