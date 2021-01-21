Грядущая перепись населения влетит украинскому бюджету в копеечку

Главное: Правительство планирует провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году. По подсчетам министра Кабинета министров Олега Немчинова, на ее подготовку и проведение потребуется более 7 млрд гривен.

Детали: В Украине на 2021 год запланированы подготовительные процедуры для организации Всеукраинской переписи населения, тогда как основное финансирование на ее проведение заложено на следующий год. Как заявил в интервью 24tv.ua министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, в целом для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

«Поскольку только подготовительный период классической переписи длится 1,5 года, мы планируем ее провести в 2023 году по тем методикам, которые есть в ООН. Подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, основное финансирование — на 2022-й», — рассказал он, добавив, что речь идет о миллиардах гривен, большая часть из которых уйдет на зарплаты наемных работников.

«Все зависит и от того, будут собирать данные в бумажном виде или закупят устройства, чтобы это было в электронном виде. Это и требует основных расходов. Также должен быть определенный уровень подготовки людей», — заключил чиновник.

Справка: Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

В Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Следующая была запланирована на 2010 год. Впоследствии ее переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись сразу на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.

В тему: В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести пробную перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

В ноябре того же года Кабинет министров Украины утвердил в качестве сроков проведения Всеукраинской переписи населения ноябрь-декабрь 2020 года.

14 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области стартовал второй этап пробной переписи.

В апреле 2020 года Кабинет министров принял решение о переносе Всеукраинской переписи из-за тяжелой финансовой ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В конце 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Кабмин намерен провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.