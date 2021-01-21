В ДР Конго погиб украинский миротворец

Главное: Погиб украинский миротворец. Трагедия произошла в ДР Конго.

Детали: В Демократической республике Конго погиб украинский миротворец. Об этом сообщает пресс-служба 11-й Отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в составе которой он служил.

Известно, что погибший – старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка из Отдельной бригады армейской авиации «Херсон».

Инцидент произошел еще 18 января.

Причина трагедии не уточняется.

В сообщении сказано: «Мулявка Александр Игоревич выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго».

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