Названы ключевые правила здорового питания

Главное: Озвучены четыре правила здорового питания. О них поведал нутрициолог.

Детали: Названы основные правила здорового питания. О них поведал британский нутрициолог Марк Гилберт.

Эксперт говорит: «Вам следует сократить общее потребление калорий. Низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера».

Также он отмечает: «Также очень важен баланс витамина D в организме. Его уровень витамина в организме обратно пропорционален риску смерти. Он непосредственно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу».

Британец сообщает: «Советую добавить в рацион питания ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Они также способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина».

Информируется и о следующем: «Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай».

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