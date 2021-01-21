Еще один министр попал в поле зрения загадочных телефонных мошенников

Главное: Мошенники звонят от имени Министр развития общин и территорий Алексея Чернышова просят перечислить им деньги или принять некие кадровые решения. Он связывает это со своей антикоррупционной деятельностью.

Детали: Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов утверждает, что неизвестные мошенники звонят от его имени в различные учреждения с просьбой перечислить средства или сделать кадровые перестановки. «В последнее время, якобы от моего имени или по моему поручению, руководителям предприятий министерства начали поступать звонки с просьбой перечислить средства на какие-то счета или сделать другие, мягко говоря, странные вещи, в том числе — кадрового характера», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что зафиксированы также случаи получения анонимных писем «с откровенно лживой информацией лично обо мне, чтобы нанести репутационный удар».

Чиновник призвал не поддаваться на провокации, не верить злоумышленникам и не выполнять их просьб.

При этом он выразил предположение, что такие действия могут быть связаны с его антикоррупционной деятельностью.

В тему: 11 января 2020 года Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о мошенниках, которые просят деньги от его имени и имени работников приемной. По его словам, они звонят и «рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет».

На следующий день о телефонных мошенниках сообщило Министерство развития экономики Украины. Якобы они звонят от имени министра Игоря Петрашко различным абонентам и просят перезвонить ему.