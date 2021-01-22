Главные новости за 21 января 2021 года

- COVID-19 в Украине убил еще 241 человека. Выявлено 5 583 случаев заразы.

- Морозы в Украине отступают. Им на смену идут дожди.

- Кабмин и Ассоциация городов Украины договорились о разработке документа, в соответствии с которым до конца этого отопительного сезона стоимость отопления и горячей воды останется неизменной.

- Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться. Вероятно это произойдет в Киеве.

- Венгрия и ОАЭ одобрили российскую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате Sputnik V.

- Военный вертолет разбился в США. Погибли три человека.