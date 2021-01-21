Венгрия и ОАЭ одобрили российскую вакцину от COVID-19

Главное: Венгрия и ОАЭ одобрили российскую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате Sputnik V.

Детали: Венгрия и ОАЭ решили одобрить использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Об этом сообщают местные власти.

Известно, что венгров также будут колоть вакциной AstraZeneca (разработка Великобритании и Швеции). Как отмечается, Национальный институт фармакологии и безопасности питания страны уже завершил изучение документации о российской вакцине, после чего одобрил допуск препарата для населения.

Кроме этого сегодня же стало известно, что российская вакцина была зарегистрирована в ОАЭ. Как подчеркивается, это произошло в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек.

В тему: ранее мы писали, что более половины украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса ни при каких условиях.