Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Власть готова обречь украинцев на гибель, лишь бы не дать Медведчуку привезти граждан домой, — политтехнолог

Власть готова обречь украинцев на гибель, лишь бы не дать Медведчуку привезти граждан домой, — политтехнолог

Автор: «Фраза»
21.01.21 14:19
403
Власть готова обречь украинцев на гибель, лишь бы не дать Медведчуку привезти граждан домой, — политтехнолог

Нынешняя власть, только чтобы не уступить председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, готова пойти на любые абсурдные вещи, вплоть до закупок некачественных вакцин от коронавируса или критики процесса освобождения из ОРДЛО удерживаемых лиц. Об этом в своей колонке на сайте «Корреспондент» написал политтехнолог Владимир Шамин, сообщает «Багнет».

Он отметил, что представители ОРДЛО сами предложили Медведчуку сотрудничество в вопросе передачи украинок.

«Похоже, основной девиз нашей власти в последние месяцы: Пусть сдохнут все, главное, чтобы ни шагу не уступить Медведчуку. И это касается всего, начиная от вакцин, заканчивая освобождением удерживаемых лиц. Давайте лучше закупим китайский ширпотреб с эффективностью 50% втридорога, который наши чиновники гордо именуют „вакциной от коронавируса“, чем возьмем качественное лекарство из России, о чем уже давно договорился Медведчук! Пусть наши люди сидят по 15 лет в тюрьмах „ЛДНР“, чем об их освобождении договорится Медведчук! Такова логика сегодняшних патриотов? На это можно ответить так: ОРДЛО САМИ предложили передать граждан Медведчуку. Это — уважение к человеку, которые может установить мир на Донбассе и усталость от ведения переговоров с официальным Киевом, которого интересуют исключительно политические плюшки, а не мир и судьбы людей», — подчеркнул Шамин

Он напомнил, что речь идет о четырех женщинах разных возрастов. Все они обвиняются в шпионаже в пользу Украины, госизмене и приговорены властями ОРДЛО на срок 12-14 лет.

«И наши патриоты во главе со властью Зеленского кричат „зрада“ на все попытки Медведчука продолжать переговоры по их освобождению. А ведь это чьи-то мамы, сестры, да в конце концов — наши сограждане, которые проявили больший патриотизм, чем все эти диванные войска, и завсегдатаи уютных телевизионных студий, умеющих только размахивать своими аргументами. Да и Медведчук больший патриот, чем все те, кто треплется о любви к стране. Знаете почему? Потому, что он не говорит, а делает. Причем больше, чем вся нынешняя власть вместе взятая. Освобождает людей, договаривается о внеочередных поставках качественной вакцины, добивается снижения тарифов. И этим неимоверно бесит тех, кто привык только декларировать пустые лозунги и жить с бесконечной оглядкой на своих заокеанских спонсоров», — добавил Шамин.

Тэги:

Комментарии

Статьи

21.01.21 13:06

Ковидная вакцинофрения: история одной болезни

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.01.21 17:41

«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коррупция одолела «Большую стройку»: как Юрий Голик и Александр Кубраков провалили перспективный дорожный проект
20.01.21 14:30

Коррупция одолела «Большую стройку»: как Юрий Голик и Александр Кубраков провалили перспективный дорожный проект

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинцам пообещали не повышать тарифы на отопление и горячую воду

Украинцам пообещали не повышать тарифы на отопление и горячую воду
21.01.21 11:41
1079
Последние новости
21.01.21 16:27

Названы ключевые правила здорового питания
21.01.21 16:23

Для трети украинцев новый год начался очень счастливо
21.01.21 15:57

Грядущая перепись населения влетит украинскому бюджету в копеечку
21.01.21 15:25

В Индии пылает крупнейший в мире завод по производству вакцин
21.01.21 15:06

В ДР Конго погиб украинский миротворец
21.01.21 14:38

Еще один министр попал в поле зрения загадочных телефонных мошенников
21.01.21 14:25

Венгрия и ОАЭ одобрили российскую вакцину от COVID-19
Фото и Видео
В Индии пылает крупнейший в мире завод по производству вакцин
В Индии пылает крупнейший в мире завод по производству вакцин
В Индии пылает крупнейший в мире завод по производству вакцин
В Индии пылает крупнейший в мире завод по производству вакцин
Билл Клинтон стоя уснул на инаугурации Байдена
Билл Клинтон стоя уснул на инаугурации Байдена
Появилось видео с места крушения военного вертолета в Нью-Йорке
Появилось видео с места крушения военного вертолета в Нью-Йорке
Всему виной труба: в центре Киева столкнулись сразу 6 автомобилей
Всему виной труба: в центре Киева столкнулись сразу 6 автомобилей
В Замбии произошел очень необычный футбольный инцидент
В Замбии произошел очень необычный футбольный инцидент
Замминистра Немилостивый впал в немилость, устроив пьяный дебош с полицейскими
Замминистра Немилостивый впал в немилость, устроив пьяный дебош с полицейскими
Слишком громко плакал: на Днепропетровщине мать задушила 4-месячного сына
Слишком громко плакал: на Днепропетровщине мать задушила 4-месячного сына
Мужчина, обмотанный кишками, разгуливал по Одессе с человеческой головой в руках
Мужчина, обмотанный кишками, разгуливал по Одессе с человеческой головой в руках
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.