Власть готова обречь украинцев на гибель, лишь бы не дать Медведчуку привезти граждан домой, — политтехнолог

Нынешняя власть, только чтобы не уступить председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, готова пойти на любые абсурдные вещи, вплоть до закупок некачественных вакцин от коронавируса или критики процесса освобождения из ОРДЛО удерживаемых лиц. Об этом в своей колонке на сайте «Корреспондент» написал политтехнолог Владимир Шамин, сообщает «Багнет».

Он отметил, что представители ОРДЛО сами предложили Медведчуку сотрудничество в вопросе передачи украинок.

«Похоже, основной девиз нашей власти в последние месяцы: Пусть сдохнут все, главное, чтобы ни шагу не уступить Медведчуку. И это касается всего, начиная от вакцин, заканчивая освобождением удерживаемых лиц. Давайте лучше закупим китайский ширпотреб с эффективностью 50% втридорога, который наши чиновники гордо именуют „вакциной от коронавируса“, чем возьмем качественное лекарство из России, о чем уже давно договорился Медведчук! Пусть наши люди сидят по 15 лет в тюрьмах „ЛДНР“, чем об их освобождении договорится Медведчук! Такова логика сегодняшних патриотов? На это можно ответить так: ОРДЛО САМИ предложили передать граждан Медведчуку. Это — уважение к человеку, которые может установить мир на Донбассе и усталость от ведения переговоров с официальным Киевом, которого интересуют исключительно политические плюшки, а не мир и судьбы людей», — подчеркнул Шамин

Он напомнил, что речь идет о четырех женщинах разных возрастов. Все они обвиняются в шпионаже в пользу Украины, госизмене и приговорены властями ОРДЛО на срок 12-14 лет.

«И наши патриоты во главе со властью Зеленского кричат „зрада“ на все попытки Медведчука продолжать переговоры по их освобождению. А ведь это чьи-то мамы, сестры, да в конце концов — наши сограждане, которые проявили больший патриотизм, чем все эти диванные войска, и завсегдатаи уютных телевизионных студий, умеющих только размахивать своими аргументами. Да и Медведчук больший патриот, чем все те, кто треплется о любви к стране. Знаете почему? Потому, что он не говорит, а делает. Причем больше, чем вся нынешняя власть вместе взятая. Освобождает людей, договаривается о внеочередных поставках качественной вакцины, добивается снижения тарифов. И этим неимоверно бесит тех, кто привык только декларировать пустые лозунги и жить с бесконечной оглядкой на своих заокеанских спонсоров», — добавил Шамин.