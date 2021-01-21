Жертвами пожара на Закарпатье стали десятки свиней и кур

Главное: В Хусте произошел пожар. Погибли свиньи и куры.

Детали: Минувшей ночью в Хусте на Закарпатье произошло ЧП. Об этом сообщает ГСЧС.

Как стало известно, случился большой пожар в урочище Богрик в здании, которое принадлежало шестидесятилетнему местному жителю.

Жертвами огня стала домашняя живность – три десятка свиней и шесть десятков кур.

Спасатели сообщают: «Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров. Очагом возгорания стала кровля сооружения».

Пламя тушили всю ночь.

В тему: накануне мы писали, что по Украине прокатилась волна смертельных пожаров.