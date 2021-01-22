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Новости > Стало известно о небывалой пользе гранатового сока

Стало известно о небывалой пользе гранатового сока

Агата Кловская
21.01.21 20:05
665
Стало известно о небывалой пользе гранатового сока

Главное: Чем полезен гранатовый сок? Пояснили ученые.

Детали: Британские ученые выяснили, чем же так полезен гранатовый сок. Появился их отчет.

Исследователи отмечают, что провели опыты на дрозофилах.

Выяснилось следующее: «Гранатовый сок продлили продолжительность жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно».

Сообщается: «Подопытные дрозофилы были физически активны в течение длительного периода времени».

Дело в том, поясняют они, что гранаты содержат вещество уролитин А – он улучшает функционирование митохондрии в клетках, что помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.

Информируется: «Употребление гранатового сока защищает даже от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца».

Пить гранатовый сок советуют каждый день.

Исследователи утверждают: «Он очень полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении».

В тему: ранее cтало известно о чудесном свойстве всем известного плода.

Тэги: ученые, здоровье, мир, гранатовый сок

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