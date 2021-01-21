Джо Байден официально стал 46-м президентом США в ходе самой необычной в истории инаугурации

Главное: В ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне представитель Демократической партии Джо Байден официально стал 46-м президентом США.

Детали: Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки в ходе официальной церемонии инаугурации в Вашингтоне. Как сообщает сообщает «Европейская правда», Байдена привел к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс.

Перед этим была произнесена молитва, а известная певица Леди Гага исполнила государственный гимн США.

Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не была похожа ни на одну предыдущую в американской истории. Более 25 000 военнослужащих Национальной гвардии находятся в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации и столица фактически заблокирована. Мероприятия были усилены из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 тыс. билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников. Вместо них на площади перед Капитолием выставили флаги.

В тему: Ранее президент США Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом на вертолете. На инаугурации вместо него присутствовал вице-президент Майк Пенс.