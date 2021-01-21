Стало известно, как украинцы относятся к локдауну и к риску заболеть коронавирусом

Главное: За месяц число украинцев, поддерживающих введение локдауна в стране, резко снизилось. Также украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заболеют Covid-19.

Детали: Чуть больше половины жителей Украины (51%) поддерживают решение правительства относительно действующего с 8 января локдауна в нашей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 14-16 января 2021 года.

Спустя месяц мнение украинцев изменилось, поскольку в середине декабря 2020 года, до введения локдауна, данные ограничения поддерживали 56% жителей нашей страны.

Социологи опросили 1600 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что 51% поддерживает решение Кабмина об ужесточении карантина, 46% придерживаются противоположной точки зрения, еще 2% затруднились ответить.

При этом 40% опрошенных указали, что локдаун будет способствовать снижению распространения коронавируса, 55% предполагают, что не будет. Еще 5% респондентов затруднились ответить.

Кроме этого, украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заболеют Covid-19.

Социологи пришли к выводу, что боятся заболеть Covid-19 всего 39% (в ноябре прошлого года — 57%). При этом за близких и родных респонденты переживают больше — 78% (в ноябре — 87%).

«Более выражают беспокойство по поводу возможного заболевания старшие опрошенные и женщины», — говорится в сообщении.

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