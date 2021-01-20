Шансы Усика на ближайший бой с Энтони Джошуа упали почти до нуля

Главное: Всемирная боксерская организация согласилась на проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, несмотря на претензии украинского боксера Александра Усика.

Детали: Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) одобрила проведение объединительного боя в тяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри. Как сообщает LB.ua, таким образом она больше не настаивает на проведении боя между Джошуа и претендентом на звание чемпиона Александра Усика.

Следующим соперником украинца должен стать англичанин Джо Джойс, с которым они сразятся за титул временного чемпиона WBO. При этом победитель боя Джошуа — Фьюри в течение 180 дней должен драться с победителем поединка Усик — Джойс.

В то же время у Фьюри до сих пор продолжается длительный спор с Деонтеем Уайлдером, который надеется в судебном порядке добиться матча-реванша.

Ожидается, что решение об их третьем бое будет принято до конца месяца.

В тему: На сегодняшний день претендентом на чемпионский титул по версии WBO является украинский боксер Александр Усик. При этом его команда не согласна на проведение боя между Джошуа и Фьюри за пояс WBC, на чем настаивает известный промоутер Эдди Хирн. За отказ от боя украинец запросил выплатить $2,71 млн.

При этом следующим соперником Усика может стать непобедимый британец Джо Джойс, о чем на днях заявил его промоутер Фрэнк Уоррен.