Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести счастье среди суеты

Главное: Счастлив тот, у кого мирное сердце.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Счастлив тот, у кого мирное сердце, — сказал архиерей. — Не растеряйте тишину даже в шумной компании. Не бросьте её к ногам тех, кто не нуждается в ней и, возможно, её не оценит. Не предавайте себя. Опыт показывает, что мы интересны окружающим, когда остаемся верны своим принципам. Это вовсе не означает быть заносчивым, раздражительным, угрюмым. Не отворяйте двери храма своей души для всякого, а впускайте только тех, кто искренне заинтересован в вас».

Он напомнил, насколько важно сохранять мир в душе среди суеты праздников и отдыха.

По его словам, как правило, праздничные дни даются «как некая передышка перед следующим броском, возможность восстановить силы, собраться с мыслями, пообщаться с близкими, в общем — отдохнуть».

«Если же праздники превратить в сплошную трату сил, времени, средств, то они окажут нам медвежью услугу и будут в результате тяжелее самых трудных рабочих будней, и понадобится больше сил, чтобы выйти из них трудоспособным и восстановившимся, чтобы залатать пробоины в нашем здоровье и состоянии», — продолжил владыка Антоний.

Потому праздники нужно проводить «радостно и спокойно».

«Праздник — это пауза. В жизни обязатeльно должны быть паузы. Такиe паузы, когда с вами ничeго нe происходит, когда вы просто сидитe и смотритe на мир, а мир смотрит на вас», — заключил митрополит Антоний.

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