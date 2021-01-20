Коронавирус ударил по подготовке «Динамо» в ОАЭ

Главное: Киевское «Динамо» отменило товарищеский матч из-за коронавируса. Заболели футболисты из команды соперника.

Детали: COVID-19 вмешался в подготовительный сбор киевского «Динамо» в ОАЭ. Запланированная на пятницу, 22 января, товарищеская игра с местной командой «Аджман» была отменена.

Причина – вспышка коронавируса в команде из ОАЭ.

Как сообщает столичный клуб, матч был отменен «в связи с положительными COVID-тестами у нескольких игроков местного клуба».

В тему: стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборе в ОАЭ.