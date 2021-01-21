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Новости > Ученые узнали об иммунитете к COVID-19 кое-что новое

Ученые узнали об иммунитете к COVID-19 кое-что новое

Агата Кловская
20.01.21 20:40
638
Ученые узнали об иммунитете к COVID-19 кое-что новое

Главное: Как формируется иммунитет к COVID-19? Поведали ученые.

Детали: Биологи из США выяснили о том, как формируется иммунитет к коронавирусу кое-что новое. Их цитирует издание Nature.

Сообщается, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительный иммунный ответ на COVID-19, развивается в течение шести месяцев после заражения

По их словам, когда в наш организм проникают вирус или бактерия, В-клетки начинают вырабатывать антитела: сначала, во время активной фазы инфекции: иммуноглобулины М (IgM), затем IgG, и, в конце концов, IgA.

Исследователи изучили реакцию антител на SARS-CoV-2 в группе из сотни участников.

Как отмечается, первый раз анализ на антитела проводили через сорок дней после заражения, а последний уже через шесть месяцев.

В отчете сказано: «Со временем титры антител IgM и IgG к спайковому белку коронавируса значительно снизились. Однако иммуноглобулин А (IgA) пострадал меньше».

Информируется: «В течение 1,3–6,2 месяца после заражения ученые наблюдали реакцию В-клеток памяти на SARS-CoV-2, что примерно согласуется с временем жизни антигена вируса в организме».

Американцы выяснили: «Реакции В-клеток памяти отвечают за защиту от повторного заражения и необходимы для эффективной вакцинации. Наблюдение за тем, что ответы В-клеток памяти не исчезают через 6,2 месяца, а вместо этого продолжают развиваться, убедительно свидетельствует о том, что люди, переболевшие COVID-19, могут быстро и эффективно реагировать на вирус при повторном контакте».

Они говорят: «После формирования клеток памяти в течение примерно шести месяцев после заражения люди с меньшей вероятностью будут повторно инфицированы. Стоит отметить и большую устойчивость В-клеток памяти к мутациям коронавируса».

В тему: мы писали, что более половины украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса ни при каких условиях.

Тэги: ученые, здоровье, мир, иммунитет, коронавирус, COVID-19

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