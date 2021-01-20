На Одесчине двое военнослужащих до смерти забили своего сослуживца

Главное: Двое военнослужащих забили до смерти своего сослуживца. О причинах их поступка ничего не известно, кроме того, что перед совершением преступления они совместно с пострадавшим распивали спиртные напитки.

Детали: В Одесской области правоохранители расследуют факт нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть военнослужащего одной из воинских частей. Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, предварительно установлено, что 15 января между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе распивали алкогольные напитки, произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения.

17 января пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день от полученных травм скончался в реанимационном отделении.

Сейчас выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и другие обстоятельства трагедии, а также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашиваются свидетели.

В тему: В сентябре 2016 года на Луганщине был задержан 41-летний дезертир, подозреваемый в убийстве сослуживцев.

В феврале 2018 года четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли от рук товарищей по службе вблизи Широкино Донецкой области.