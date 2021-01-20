Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони

Александра Кудрявцева
19.01.21 17:49
1459
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони

Главное: В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с Митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города.

Предстоятель УПЦ трижды погрузил крест в воды Днепра, совершая чин Великого освящения вод, после чего он выпил святую агиасму (вода, освященная в день праздника Богоявления) прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовали митрополит Антоний и епископы УПЦ.

После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления и окропил присутствующих святой водой.

«Сегодня мы освятили воду в воспоминание священного события, и эта вода имеет большую силу. Она имеет большую божественную благодать, которая помогает человеку достойно проводить свою земную жизнь. Помогает победить грех, совершенствоваться в христианских добродетелях. Пусть Господь благословит всех нас и каждый возьмет эту воду в свой дом и окропит ею свое жилище и все, что имеет, так как Святым Духом всякое творение Божие живится. Пусть Господь благословит нас, нашу украинскую землю, наш украинский народ и даст нам ту силу, которая поможет победить все трудности, сложности, которые сегодня волнуют не только Украину, но и весь мир. Пусть Господь благословит всех нас. С праздником Крещения Господня!», — поздравил митрополит Онуфрий.

После освящения вод Днепра блаженнейший благословил желающих окунуться.

Ранее, сегодня утром, предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.

В тему: В праздник Богоявления Предстоятель УПЦ рассказал о великой силе святой воды.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

19.01.21 12:19

Обрезание образования по-украински

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.01.21 17:41

«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

У запорожцев новый «хозяин» — от замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко
19.01.21 10:26

У запорожцев новый «хозяин» — от замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко

Автор: Антикор

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 19 января 2021 года

Главные новости за 19 января 2021 года
19.01.21 19:00
1041
Последние новости
19.01.21 22:35

Стало известно, при каком морозе «умирает» автомобиль
19.01.21 21:01

На Одесчине двое военнослужащих до смерти забили своего сослуживца
19.01.21 20:36

Названы препараты, которые могут спасти жизнь пациентам с тяжелой формой коронавируса
19.01.21 19:30

Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
19.01.21 19:00

Главные новости за 19 января 2021 года
19.01.21 17:49

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони
19.01.21 17:01

Украинские ученые рассказали, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад
Фото и Видео
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
Появилось видео Навального в «Матросской тишине»
Появилось видео Навального в «Матросской тишине»
Впечатляющее видео: африканскую пустыню занесло снегом
Впечатляющее видео: африканскую пустыню занесло снегом
Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы
Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы
Появилось видео с места схода лавины в России, которая накрыла целый курорт
Появилось видео с места схода лавины в России, которая накрыла целый курорт
Кабмин принял решение, которое позволит снизить платежку за газ на 500 гривен
Кабмин принял решение, которое позволит снизить платежку за газ на 500 гривен
Жители Одессы засняли редкое погодное явление
Жители Одессы засняли редкое погодное явление
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.