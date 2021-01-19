Усик запросил астрономическую сумму за отмену боя против Джошуа

Главное: Известный украинский боксер, бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик, потребовал выплатить ему неустойку в размере $2,71 млн за отсрочку боя с британцем Энтони Джошуа.

Детали: Известный промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, заявил, что украинский боксер Александр Усик, являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBО, хочет получить $2,71 млн долларов за отсрочку чемпионского поединка против британца Энтони Джошуа.

При этом, как сообщает LB.ua, для проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира между Джошуа и другим британцем Тайсоном Фьюри, организаторы должны заплатить $2,03 млн в качестве комиссионных руководящим органам организаций, пояса которых стоят на кону.

«Можете представить, что я иду к Фьюри и Джошуа и говорю: „Чтобы все титулы были на кону, вы должны заплатить 3% руководящим органам“. Это по 300 тысяч фунтов за четыре титула — $1,6 млн. Добавьте сюда еще IBO — $2,03 млн, — заявил Хирн. — Вы оба должны заплатить эти деньги руководящим органам. А, и теперь Александр Усик хочет $2,71 млн».

«Вы в порядке, ребята?», — возмутился промоутер.

В тему: На сегодняшний день претендентом на чемпионский титул по версии WBO является украинский боксер Александр Усик. При этом его команда не согласна на проведение боя между Джошуа и Фьюри за пояс WBC, на чем настаивает Эдди Хирн.

На сегодняшний день Джошуа владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, IBF и WBO, на который претендует и Усик. В свою очередь, у Фьюри в активе пояс WBС. Таким образом, победитель поединка между ними становится абсолютным чемпионом мира по боксу.