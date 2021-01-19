Ученые бьют тревогу: опасный сорняк добрался до Арктики

Главное: Борщевик угрожает Арктике. Об этом заявили ученые.

Детали: Сорняк борщевик добрался до крайнего Севера. Об этом говоря эксперты из российского Научного центра изучения Арктики.

Они сообщили, что данное опасное растение появилось на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Скорее всего его занесла туда техника из других регионов.

В отчете ученых сказано: «На Ямал были занесены семена борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера. Это может привести к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики».

Справка: некоторые виды борщевика опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, при этом само его распространение опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности».

В тему: ранее ученые заявили об аномальном потеплении в Арктике.