В ноябре прошлого года в Украине резко подскочила смертность населения

Главное: За 11 месяцев 2020 года в Украине умерло 549 тыс. 170 человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом резкий скачек смертности зафиксирован в ноябре прошлого года.

Детали: Государственная служба статистики опубликовала данные о демографической ситуации в Украине в 2020 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года — на 35%.

Тогда же число новорожденных снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7%.

Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым — август с 3,9%, третьим — сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 — на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.

В результате по итогам ноября число умерших в 2020 году впервые превысило число умерших в 2019 на ту же дату.

В то же время за весь отчетный период родилось 268 тыс. 900 детей, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В целом, согласно данным Госстата, население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

В тему: По данным Госслужбы статистики, в 2020 году наиболее частой причиной смерти стали болезни системы кровообращения — от этого умерли 325156 человек, из них 225928 чел. — от ишемической болезни сердца. В то же время от коронавируса умерли 8350 украинцев, от гриппа и пневмонии — 6818 человек.