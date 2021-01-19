Ученые обнаружили неведомых науке хищников

Главное: Обнаружены неизвестные виды хищных губок. Об этом поведали ученые.

Детали: В Большом Австралийском заливе удалось обнаружить неизвестные виды хищных губок. Об этом сообщили исследователи из Музея Квинсленда.

В их отчете сказано, что это организмы Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix. Их собрали еще в 2017 году.

Ученые поясняют: «Они живут на глубине свыше трех километров от поверхности воды, относятся к многоклеточным животным, добывающим пищу путем фильтрации проточной морской воды. При этом хищные виды приспособились к охоте на других мелких подводных обитателей».

Отмечается, что ранее этот регион был запланирован для глубоководной разведки нефти.

Подчеркивается также: «Это первые хищные губки, встреченные в Южной Австралии, и они увеличивают общее число видов губок в стране до двадцати пяти».

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