В Харькове владельцам евроблях начали выписывать крупные штрафы

Главное: Харьковские водители пикетируют здание Управления патрульной полиции Харьковской области. Они выступают против штрафов на 8500 грн, которые выписывают за управление нерастаможенными автомобилями.

Детали: Около сотни человек вышли под здание Управления патрульной полиции Харьковской области, в том числе с флагами общественной организации «Авто Евро Сила». Как сообщает «Суспильне», они потребовали от полиции отменить все вынесенные за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины штрафы и больше не трогать автомобили на европейских номерах.

По данным издания, сумма одного штрафа достигает 8,5 тыс. гривен.

К протестующим вышла начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак. Она заявила, что протестующие фактически требуют от полиции перестать выполнять должностные обязанности.

По ее словам, на днях полиция получила доступ к таможенной базе, и теперь патрульные имеют право проверять регистрацию автомашин и выписывать штрафы водителям, не растаможившим автомобили.

Стрижак также сообщила, что харьковский регион получил доступ к базе первым, поскольку увеличилось количество аварий с участием автомобилей на «еврономерах».

В тему: В сентябре 2019 года Верховная Рада Украины в очередной раз отсрочила введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины.