«Слуга народа» посчитала коронавирус биологическим оружием

Главное: Депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец заявила о возможном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия. По ее мнению, оно страшнее, чем ядерное.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Елена Мошенец считает, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть разновидностью биологического оружия. Как сообщает LB.ua, в эфире одного из телеканалов она заявила, что «холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла уже даже к биологическому оружию».

«Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. Потому что о биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий, и это оружие намного хуже, чем ядерное», — сказала она, объяснив, что «если по ядерным боеголовкам мы можем посчитать, сколько их, где и в каких странах, чтобы понимать масштабы, то что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем, здесь сложнее сказать».

«Коронавирус может быть хорошим примером того, как это может быть даже без ядерного оружия», — заключила депутат.

Отметим, Елена Мошенец является сопредседателем группы по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой. До того, как стать депутатом, работала журналисткой, специализировалась на финансовой сфере.

В тему: В марте 2020 года бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о том, что коронавирус SARS-CoV-2 является биологическим оружием. «Всему миру ясно, что мутировавший коронавирус был произведен в лаборатории, изготовлен военными хранилищами биологической войны, принадлежащими мировым державам, и что он представляет собой угрозу для человечества: более разрушительную, чем любое другое оружие, нацеленное на человечество», — заявил политик.