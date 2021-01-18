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Новости > Стало известно, когда и с кого в Украине начнется массовая вакцинация

Стало известно, когда и с кого в Украине начнется массовая вакцинация

Александр Панько
18.01.21 09:56
355
Стало известно, когда и с кого в Украине начнется массовая вакцинация

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в середине февраля. По информации министра здравоохранения Максима Степанова, к этому моменту в Украину будут завезены более 1 млн доз вакцин, в том числе американской компании Pfizer. Первым вакцинируют врачей, военных и стариков.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в середине февраля. Как сообщил народный депутат Андрей Герус на своем канале в Telegram, по словам чиновника, ожидается, что к этому моменту в Украине будет 910 тыс. доз вакцин, в том числе 210 тыс. доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тыс. украинцев. Прежде всего, это врачи, старики в специализированных учреждениях и военные в зоне проведения Операции объединенных сил.

Второй этап планируется начать в конце марта — он будет включать вакцинацию 2,5 млн украинцев.

Как сообщил Степанов, сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин относительно их поставок в Украину.

Скриншот сообщения народного депутата Андрея Геруса в Telegram

В тему: 4 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, заявил, что вакцина от коронавируса в Украине появится в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По данным главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, возможность платной вакцинации от коронавируса вне очереди появится не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.

Тэги: здоровье, вакцина, вакцинация, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус

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