Жуткие морозы продержатся в Украине еще несколько дней

Главное: В Украине не утихают морозы. Прогноз дали синоптики.

Детали: Нынешние сильнейшие морозы продержатся в Украине еще как минимум три дня. Такой прогноз погоды на 18-20 января дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что резкое потепление начнется с четверга, 21 числа.

До этого же днем по стране будет 2-15 мороза, а ночью минус 9-23.

При этом снег ожидается лишь на Закарпатье.

В Киеве днем будет 13-15 мороза, а ночью минус 17-19.

Карта погоды:

В тему: ранее мы писали, что Украину накрывает циклон Ахмет.