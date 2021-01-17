Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести

Главное: Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» в Москве сразу по возвращению из Гермнаии. В Amnesty International его уже признали узником совести.

Детали: Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Как сообщает «Обозреватель», при прохождении паспортного контроля к нему подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

При этом они отказались пропустить адвоката Ольгу Михайлову, которая прилетела вместе с ним.

Видео задержания опубликовала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

В то же время количество задержанных в аэропорту «Внуково», куда изначально должен был прилететь Навальный, достигло 53 человек.

Видео задержаний публикует "Радио Свобода" на своей странице в Twitter.

Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. До решения суда о дальнейшей мере пресечения он будет находиться под стражей.

Московский офис Международной правозащитной организации Amnesty International на своем официальном сайте назвал Навального узником совести после его ареста по прилету в Москву и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

По словам директора Натальи Звягиной, «российские власти ведут беспощадную кампанию против Навального». «Пока он выздоравливал в Германии, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала, чтобы он немедленно явился к инспектору, в противном случае она будет добиваться тюремным заключением взамен условного наказания, к которому он был приговорен по делу, основанному на политически мотивированных обвинениях», — напомнила она.

Она также призвала освободить всех задержанных во «Внуково» журналистов и сторонников Навального.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

Впоследствии он был госпитализирован в известную берлинскую клинику Шарите, где его постепенно вывели из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Там же было установлено, что политик был отравлен боевым веществом класса «Новичок».